"أبو حلبية": شعبنا سيتصدى لمحاولات الاحتلال الاستيطانية ضد "الأقصى"

أكد رئيس لجنة القدس والأقصى النائب د. أحمد أبو حلبية، فشل مخططات الاحتلال ومحاولاته لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم، كما فشلت سابقاتها.

وقال في بيان صحفية بمناسبة الذكرى الأليمة الـ54 لإحراق المسجد الأقصى المبارك على يد المغتصب الصهيوني مايكل دينس روهان: إن "شعبنا الفلسطيني سيتصدى بكل قوة لإحباط محاولات الاحتلال الاستيطانية في تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وتدنيس قدسيته وحرمته في كل يوم".

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وأضاف: إن "هذه الذكرى الأليمة تمر على شعبنا الفلسطيني وعلى مدينة القدس والمسجد الأقصى، مما يستدعى إلى وقفة قوية على المستوى العربي والإسلامي والدولي لتذكير العالم بهذه الحادثة الخطيرة، وجرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني ومقدساته".

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وأن يكون له موقف جاد في مواجهة اعتداءات ومخططات الاحتلال التهويدية المخالفة لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين