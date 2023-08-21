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إحباط محاولة هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو

21 اغسطس 2023 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
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هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو - أرشيف

ادعت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة دفاعاتها الجوية نجحت في إحباط محاولة هجوم أوكرانية بطائرات مسيرة على منطقة موسكو.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي: إن "محاولة الهجوم جرت صباح الاثنين عند الساعة 06:50 بالتوقيت المحلي للعاصمة الروسية".

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وتزايدت في الآونة الأخيرة الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيرة بين كل من كييف وموسكو، في إطار الحرب المستمرة منذ نحو عام ونصف.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

المصدر / وكالات
#روسيا #موسكو #طائرات مسيرة #هجوم أوكراني

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