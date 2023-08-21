إحباط محاولة هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو

ادعت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة دفاعاتها الجوية نجحت في إحباط محاولة هجوم أوكرانية بطائرات مسيرة على منطقة موسكو.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي: إن "محاولة الهجوم جرت صباح الاثنين عند الساعة 06:50 بالتوقيت المحلي للعاصمة الروسية".

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وتزايدت في الآونة الأخيرة الهجمات المتبادلة بالطائرات المسيرة بين كل من كييف وموسكو، في إطار الحرب المستمرة منذ نحو عام ونصف.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.

المصدر / وكالات