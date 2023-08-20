19 عملًا مقاومًا بينها 3 عمليات إطلاق نار بالضفة خلال 24 ساعة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 19عملًا مقاومًا بالضفة، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء 4 عبوات ناسفة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، و7 مواجهات في مناطق متفرقة.

وأطلق مقاومون النار صوب حاجز الزعيم في القدس المحتلة، وألقوا عبوات ناسفة على قوات الاحتلال في حاجز قلنديا، ومفرقعات نارية خلال المواجهات في جبل المكبر بالقدس.

كما شهد مخيم طولكرم اطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم.

وألقى الشباب الثائر عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال المواجهات في بيت أمر بالخليل.

وفي قلقيلية ألقى الشبان الثائر الحجارة صوب مركبات المستوطنين وحكموها قرب بلدتي عزون والنبي الياس.

واندلعت مواجهات في 7 نقاط، شهدتها مناطق القدس ونابلس ورام الله وجنين وقلقيلية والخليل وطولكرم، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" (1132) عملاً مقاوماً خلال الشهر الماضي، بينها (97) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (33) عملية منها في جنين.

وأدت أعمال المقاومة إلى مقتل (2) إسرائيليين، وإصابة (50) جنديًا ومستوطنًا بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى (28) قتيلاً، فيما استشهد خلال يوليو (28) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين