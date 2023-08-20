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بالفيديو برشلونة يجتاز عقبة قادش بصعوبة في الدقائق الأخيرة

20 اغسطس 2023 . الساعة 22:54 بتوقيت القدس
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برشلونة يجتاز عقبة قادش بصعوبة في الدقائق الأخيرة

حقق فريق برشلونة، مساء الأحد، فوزا بشق الأنفس بهدفين دون رد على ضيفه قادش، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتظر الفريق الكتالوني حتى الدقائق الأخيرة ليحسم المواجهة لصالحه بعدما عجز لاعبوه عن هز الشباك طوال 82 دقيقة حتى نجح بيدري في تسجيل الهدف الأول، قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 4+90، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له.

ولم يقدم الفريق الكتالوني العرض المنتظر منه أمام جماهيره، في أول لقاء رسمي على ملعبه الجديد (لويس كومبانيس الأولمبي) في ظل أعمال الصيانة بملعب (كامب نو).

وكان برشلونة قد تعادل بهدف لواحد في الجولة الماضية أمام خيتافي، ليرفع الفريق بذلك رصيده إلى 4 نقاط، بينما تجمد رصيد قادش عند 3 نقاط من فوزه في الجولة الأولى بهدف نظيف على ألافيس.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#برشلونة #الليجا #قادش

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