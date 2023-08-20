قرار أولمو بشأن الانتقال إلى مانشستر سيتي

أوضح لاعب الوسط الإسباني داني أولمو، موقفه من مغادرة ناديه لايبزيغ الألماني، من أجل الانضمام إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية 2023.



وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود اهتمام جاد من مسؤولي مانشستر سيتي بالتعاقد مع أولمو هذا الصيف، من أجل تعويض الغياب الطويل لنجم الوسط البلجيكي كيفين دي بروين بداعي الإصابة.



بدوره، قال أولمو، في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس- تويتر سابقًا" للتواصل الاجتماعي: "لا يوجد شيء. أنا مركز تمامًا على المهمة في لايبزيغ؛ البوندسليغا، دوري أبطال أوروبا، والكأس".



وأضاف أولمو: "مان سيتي نادٍ كبير، أحد أكبر الأندية في العالم. جوسكو غفارديول ذهب إلى هناك، لكنني سعيد هنا".



ويملك أولمو القدرة على الإجادة في مراكز هجومية متعددة؛ على غرار صانع الألعاب، والجناحين الأيمن والأيسر، ويعتقد محللون أن الدولي الإسباني قد يمثل القطعة الناقصة حقًا بتشكيلة مانشستر سيتي هذا الموسم 2023-24.



وذاع صيت أولمو (25 عامًا) الأسبوع الماضي، بصورة لافتة أكثر من أي وقت مضى؛ عقب تسجيله 3 أهداف "هاتريك"، ليقود لايبزيغ إلى الفوز 3-0 على بايرن ميونخ، في مباراة كأس السوبر الألماني.



ويمتد تعاقد أولمو مع لايبزيغ حتى 30 يونيو/ حزيران 2027، وتُقدَر القيمة السوقية للاعب بـ40 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

المصدر / فلسطين اونلاين