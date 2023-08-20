تفاصيل عرض ريال مدريد الجديد لضم مبابي

ستعد ريال مدريد الإسباني، للتقدم بأول عرضٍ رسمي للتعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.



وحسب معلومات خاصة من صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ريال مدريد اتخذ قرارًا حاسمًا بالتعاقد مع مبابي هذا الصيف، حيث يستعد لتقديم عرض رسمي بقيمة 120 مليون يورو لباريس سان جيرمان واستغلال تبقي موسم واحد في عقد اللاعب.



ويخطط النادي الملكي لتقديم عرضه مع نهاية سوق الانتقالات الصيفية، والتي تغلق بصورة رسمية بحلول الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، لتجنب عمليات الضغط من باريس سان جيرمان، حيث إن الريال لن يقدم عرضه الرسمي قبل التاسع والعشرين أو الثلاثين من أغسطس/ آب الجاري.



وسبق لتقارير صحفية القول في وقت سابق إن باريس سان جيرمان يرغب في الاتفاق مع ريال مدريد على صفقة انتقال مبابي، والتي تنص على بقاء اللاعب الفرنسي في صفوف ناديه عامًا آخر، بشرط تجديد هذا العقد لضمان عدم رحيله مجانًا، مع وضع شرط يضمن له الانضمام إلى ريال مدريد عام 2024.



ونجح فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في وضع باريس سان جيرمان تحت الضغط بتجاهله فكرة التقدم بعرض رسمي للتعاقد مع مبابي، الأمر الذي أجبر النادي الفرنسي على الدخول في منازعات مع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والتي قضت على آمال تجديد عقده في المستقبل.



وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان نهاية موسم 2023/2024، ولا ينوي النجم الشاب تجديده، تمهيدًا للانتقال إلى ريال مدريد وهو الأمر الذي أصاب النادي الفرنسي بالجنون، والذي لا يرغب في فقدان خدمات نجمه الأول بصورة مجانية الصيف القادم.

المصدر / فلسطين اونلاين