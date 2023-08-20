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موقف باريس سان جيرمان من رحيل فيراتي للأهلي السعودي

20 اغسطس 2023 . الساعة 21:45 بتوقيت القدس
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موقف باريس سان جيرمان من رحيل فيراتي للأهلي السعودي

أكد الصحفي الإيطالي، نيكولو شيرا، أن نادي باريس سان جيرمان يريد الحصول على مبلغ 60 مليون يورو على الأقل؛ من أجل الموافقة على انتقال متوسط ميدانه، الإيطالي ماركو فيراتي، إلى النادي الأهلي السعودي.

وأوضح شيرا من خلال حسابه الشخصي على موقع "إكس-(تويتر سابقًا)" أن الأهلي توصل لاتفاق مع اللاعب على شروطه الشخصية في عقده، حيث سيحصل فيراتي على راتب سنوي قدره 40 مليون يورو، لمدة 3 سنوات، من أجل اللعب في الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت تقرير صحفية قد أكدت في وقت سابق اهتمام نادي الهلال السعودي بالحصول على خدمات النجم الإيطالي، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2026، قبل أن يدخل الأهلي بقوة في سباق المنافسة على ضم اللاعب.

وانضم النجم البالغ من العمر 30 عامًا إلى باريس سان جيرمان في يوليو/ تموز 2012، قادمًا من بيسكارا الإيطالي في صيف 2012، وخاض فيراتي 416 مباراة مع فريقه عبر كل المسابقات، مُحرزًا 11 هدفًا، فيما قدم 61 تمريرة حاسمة، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 40 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت".

يُذكر أن الأهلي أبرم صفقات من العيار الثقيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي، على غرار التعاقد مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، والنجم الجزائري رياض محرز، إضافة إلى الجناح الفرنسي سان ماكسيمين، ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي.

المصدر / فلسطين اونلاين
#فيراتي #باريس سان جيرمان #الأهلي السعودي

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