الاحتلال يرفض عمل شركات التشغيل في غزة

أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين السابق أسامة كحيل، اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، أن الاحتلال الإسرائيلي رفض عمل شركات التشغيل في غزة.

وأضاف كحيل أن رفض الاحتلال الإسرائيلي جاء متذرعًا بأن القانون الإسرائيلي يمنع وجود شركات التشغيل وهو ما يعني رفض عمل الشركات في الداخل المحتل مع مثيلتها في قطاع غزة.

واعتبر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أن رفض هذا الأمر سينعكس بالسلب على واقع العمال الفلسطينيين في قطاع غزة وسيسمح باستمرار ظاهرة السماسرة والفوضى وغياب تحصيل الحقوق العمالية والمالية الخاصة بهم.

وفي وقتٍ سابق، اعتبرت مدير عام العلاقات العامة في وزارة العمل في غزة منال الحتة، أن نظام التشغيل الجديد يتجاوز التأخير في إصدار تصاريح الاحتياجات الاقتصادية، ويوفّر فرص عمل أكبر ومضمونة عبر شركات التشغيل الجديدة، ويمنع استغلال سماسرة التصاريح الذين يبتزّون العامل بمبالغ كبيرة، مقابل تصريح غير مضمون، وقد يُسحب في أي لحظة.

في حين أوضح رئيس اتحاد نقابات العمال في غزّة سامي العمصي، أن المبالغ التي يدفعها العاملون للسماسرة تتراوح ما بين 2400 إلى 4000 شيكل عن كل تصريح.

ويعتبر العمصي أن من شأن نجاح شركات التشغيل الجديدة، أن ينهي العمل لاحقاً بتصاريح الاحتياجات الاقتصادية، ويقضي على ظاهرة سماسرة التصاريح، ويزيد في أعداد العمّال الراغبين بالعمل في الداخل المحتلّ المقدر بحوالي 18500 عاملاً من غزّة في الداخل المحتلّ، منهم 12 ألفًا بموجب تصاريح احتياجات اقتصادية، بينما عدد المسجّلين على برنامج الدخول الموحّد يقدّر بـ140 ألفًا، منهم 128 ألفًا على قائمة الانتظار.

اقرأ أيضا: "الغصين" يؤكد إلزام شركات التشغيل بضمان حقوق العمال

المصدر / شبكة قدس