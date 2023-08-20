إطلاق نار صوب مستوطنة "أفني حيفتس" جنوبي طولكرم

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، أن مسلحين، أطلقوا النار، صوب مستوطنة "أفني حيفتس" جنوبي شرق طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وذكرت القناة 14العبرية، أن مركبة مسرعة، يقودها مسلحون فلسطينيون، أطلقوا النار تجاه المستوطنة، دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن قوات "الجيش الإسرائيلي"، أجرت عمليات تمشيط بحثًا عن المنفذين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استولت على تسجيلات كاميرات مراقبة في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، بعد أنباء عن إطلاق نار استهدف مستوطنة "أفني حيفتس".

وقتل مستوطنان إسرائليان أمس السبت، في عملية إطلاق نار، في "حوارة" جنوبي نابلس، شمال الضفة الغربية، وتمكن المنفذ من الانسحاب.

المصدر / فلسطين أون لاين