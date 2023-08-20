المعتقل السياسي محمد براهمة يشرع في إضراب مفتوح عن الطعام والماء

شرع المعتقل السياسي محمد براهمة، مساء اليوم الأحد، في إضراب مفتوح عن الطعام والماء، رفضاً لاعتقاله في سجون السلطة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر عائلية: "إن المعتقل السياسي في سجون أجهزة السلطة محمد براهمة شرع في إضراب مفتوح عن الطعام والماء".

وأوضحت المصادر العائلية، أن قرار ابنها المعتقل براهمة الإضراب جاء بعد تعليقه إضراب عن الطعام استمر ١٨ يوم مقابل وعود بالإفراج عنه الخميس الماضي.

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وتواصل أجهزة السلطة اعتقال المطادرين للاحتلال، مراد ملايشة (34 عامًا) ومحمد براهمة (37 عاماً) من جنين، على الرغم من وجود قرار قضائي بالإفراج عنهما، فيما يتعرض ملايشة لتردي في وضعه الصحي نتيجة استمراره في الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقاله.

وتعتقل السلطة العشرات من المقاومين والنشطاء وطلبة الجامعات على خلفية مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي والتحريض ضد سياسات الاحتلال، وكذلك لمناهض جزء من المعتقلين لسياسات السلطة وإجراءاتها القمعية بحق أبناء شعبنا في الضفة.

وتتركز الاعتقالات بين عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وعناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكذلك تطال الاعتقالات في سجون السلطة عناصر من حركة فتح تنشط ضد الاحتلال الإسرائيلي، وترفض ممارسات السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين