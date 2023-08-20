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مضرب عن الطعام منذ 18 يومًا

الاحتلال يصدر أمر اعتقال إداريّ بحقّ الأسير سلطان خلوف

20 اغسطس 2023 . الساعة 19:33 بتوقيت القدس
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أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، أمر اعتقال إداريّ مدته 4 شهور، بحقّ الأسير الإداريّ سلطان خلوف، المضرب عن الطعام منذ اعتقاله قبل 18 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وقال نادي الأسير في بيان، اليوم الأحد، إنّ "خلوف وهو من بلدة برقين، غرب جنين، هو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وكان قد خاض إضرابًا عن الطعام عام 2019، واستمر إضرابه في حينه (67) يومًا".

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال، تشرع بعزل الأسير المضرب عقب إعلانه الإضراب، وتتعمد احتجازه في ظروف قاسية وصعبة، للضغط عليه، وذلك إلى جانب جملة من السياسات التنكيلية الممنهجة والثابتة التي تنفذها بحق المعتقلين المضربين عن الطعام.

وتصاعدت سلسلة الإضرابات عن الطعام مؤخرًا، ردًا على تصاعد جريمة الاعتقال الإداريّ، حيث وصل عدد الأسرى الإداريين إلى أكثر من 1200، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات "انتفاضة الأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاعتقال الإداري #سجون الاحتلال #سلطان خلوف

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