المغربي سفيان أمرابط يقترب من ليفربول

كشفت مصادر صحفية، عن محاولة مثيرة أقدم عليها ليفربول الإنجليزي من أجل التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط لاعب خط وسط فيورنتينا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.



وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أقدم على الاتصال هاتفيًا بأمرابط من أجل إقناعه بالانضمام إلى صفوف النادي الأحمر خلال هذا الصيف.



ويسعى ليفربول لمحاولة استغلال عدم قيام غريمه الأزلي مانشستر يونايتد بالتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع أمرابط حتى الآن، من أجل إقناع النجم المغربي بالانضمام إلى أنفيلد ونسيان حلم اللعب في أولدترافورد.



وبدا أمرابط سعيدًا للغاية بتلقي اتصال كلوب الهاتفي، حيث تحدث الطرفان لدقائق معدودة حول مشروع ليفربول وحاجة النادي الإنجليزي لخدمات النجم المغربي.



وتأتي محاولة ليفربول للتعاقد مع نجم المغرب في مونديال 2022 بعد فشل النادي الإنجليزي في الحصول على خدمات مويسيس كايسيدو وروميو لافيا المنتقلين مؤخرًا إلى تشيلسي اللندني.



ومن المتوقع أن تصل قيمة صفقة انتقال أمرابط إلى 30 مليون يورو، حيث بات النجم المغربي مقتنعًا بالانضمام إلى صفوف ليفربول بعد فشل حلمه بالوصول إلى برشلونة أو مانشستر يونايتد.



جدير بالذكر أن أمرابط البالغ من العمر (26) عامًا، تألق بشكل لافت مع المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022، وبينما خاض 49 مواجهة مع فيورنتينا عبر مختلف المسابقات الموسم الماضي، بإجمالي 3497 دقيقة لعب.

المصدر / فلسطين اونلاين