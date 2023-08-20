بحجة بلوغهم سن القانوني.. بدء إحالة عدد من السفراء إلى التقاعد

أبلغت وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله، عددا من السفراء بدء إجراءات إحالتهم إلى التقاعد، بناءً على تعليمات رئيس السلطة محمود عباس، لوصولهم سن التقاعد. في حين قلد الأخير عددا من المحافظين عزلهم مؤخراً، نجمة الاستحقاق، بعد انتقادات لاذعة طالت أسلوب العزل.

وقالت الخارجية، إن إجراءات التقاعد للسفراء ستبدأ خلال فترة زمنية من الوقت وحسب الأصول، وأنه سيتم إبلاغهم بذلك في حينه.

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وعلى صعيد المحافظين، قلّد رئيس السلطة، عدداً من المحافظين، نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين، لمناسبة انتهاء مهامهم وتقاعدهم.

جاء ذلك خلال استقبال عباس، ظهر اليوم الأحد، بمقر المقاطعة في رام الله، لعدد من المحافظين المعزولين، في خطوة لإرضائهم بعد حالة غضب شديد انتابتهم إثر عزلهم بقرار عبر الإعلام.

ويربط خبراء ومحللون قرار عباس عزل معظم المحافظين، وقراره إحالة عددا من سفرائه للتقاعد، إلى تهيئة السلطة لمرحلة قادمة يضمن فيها الولاء المطلق لسياساته ولرجال حاشيته الضيقة.

ويعتقد الخبراء على نطاق واسع، أن مزاعم الإحالة للتقاعد لمفاصل العمل الإداري والدبلوماسي للسلطة، لبلوغهم سن التقاعد، حجة واهية، بالنظر لتجاوز عباس الـ86 عاما، وتجاوز معظم الحلقة المحيطة به عمر الـ65 عاما.

المصدر / فلسطين أون لاين