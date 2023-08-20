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طه: الاحتلال ومستوطنوه يتعاملون بنزعة فاشية عنصرية مع الفلسطينيين

20 اغسطس 2023 . الساعة 17:56 بتوقيت القدس
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أكد الناطق باسم حركة حماس جهاد طه، أن الاحتلال ومستوطنيه يتعاملون بالنزعة الفاشية العنصرية مع الفلسطينيين.

وأشار طه في تصريح صحفي اليوم الأحد، إلى تكامل أدوارهم في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وفق سياسة عدوانية منظّمة بتوجيه ودعم حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة.

ونوه إلى اعتداء المستوطنين على طفل فلسطيني أمس قرب منطقة باب الخليل في القدس المحتلة، ما أدّى لكسر في يده.

ولفت كذلك إلى الاعتداء الوحشي من قبل أفراد من شرطة الاحتلال على شاب فلسطيني قبل عدة أيام وحفر ما يسمى "نجمة داوود" على وجهه.

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وطالب طه أمام المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية بتوثيق هذه الجرائم التي تعيد إلى الأذهان أبشع الجرائم والانتهاكات على مر التاريخ.

ودعا إلى إدانة هذه الجرائم تمهيداً لمحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية المختصة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الاحتلال #جهاد طه #الاعتداءات على الفلسطينيين

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