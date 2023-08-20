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مركز حقوقي: الأسرى يراقبون تنفيذ الاحتلال لتعهداته

20 اغسطس 2023 . الساعة 17:42 بتوقيت القدس
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أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن الأسرى في سجون الاحتلال يراقبون سلوك إدارة السجون ومدى تنفيذها للتعهدات التي قطعتها على نفسها وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا.

وأوضح "مركز فلسطين" في بيان، اليوم الأحد، أن قيادة الحركة الاسيرة علقت الخطوة الاحتجاجية التي بدأتها مساء الخميس الماضي بعد 24 ساعة من الإعلان عنها بدخول ألف أسير في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على العدوان الذي تعرضوا له.

وأضاف، أن "الأسرى منذ تعليق خطواتهم الاحتجاجية يتابعون بحذر تنفيذ الاحتلال لتعهداته بتنفيذ مطالبهم، مؤكدين بأن الضامن لتنفيذ الاتفاق هو وحدة الكلمة والموقف التي يتحرك بها الأسرى تحت لواء لجنة الطوارئ العليا".

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من جهته، أشار مدير "مركز فلسطين" رياض الأشقر، أن "الأسرى وبالتوازي مع متابعة تنفيذ الاتفاق الذي جرى الجمعة الماضية مع الاحتلال فإنهم يواصلون خطواتهم النضالية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي التي تصاعدت خلال العام الجاري".

وأضاف، "يخوض الأسرى الإداريون في عوفر عدة خطوات احتجاجية ضد جريمة الاعتقال الإداري، منها الاعتصام في الساحات وعرقلة عملية الفحص الأمني، ولبس ملابس الشاباص وإعادة وجبات الطعام".

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وبيَّن أن هناك خطوات أخرى يخوضها أسرى الجبهة الشعبية في عدة سجون احتجاجاً على استمرار عزل عدد من قيادتها، والتي كان آخرهم عزل القيادي (وائل الجاغوب) حيث اعادوا أمس وجبات الطعام الثلاثة ونفذوا اعتصام في ساحة الفورة.

ووصف الأشقر، الأوضاع داخل السجون بأنها "غير مستقرة، ومن الممكن ان تتصاعد في أي لحظة مع استمرار التحريض من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة وزيارات المجرم (بن غفير) الذي يسعى لإشعال السجون ".

المصدر / فلسطين أون لاين
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