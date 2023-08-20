شرطة الاحتلال تطبع "نجمة داود" على وجه معتقل مقدسي

كشفت تقارير إعلامية، عن تعرض شاب مقدسي لأعمال تنكيل في أثناء التحقيق معه في مركز شرطة الاحتلال في "المسكوبية" بمدينة القدس المحتلة، شملت تعليم وجهه بـ "نجمة داود" شعار دولة الاحتلال.

وقال موقع "واي نت" العبري، اليوم الأحد، إن الشاب عروة شيخ علي، من مخيم شعفاط في القدس، اعتقل لمدة أربعة أيام، دون أن يتمكن المحققون من الوصول معه إلى أي اعتراف يدينه، الأمر الذي دفع محكمة صلح الاحتلال في القدس إلى إصدار قرار بالإفراج عنه اليوم.

وفي أعقاب الكشف عن علامة "نجمة داود" على وجه الشاب المقدسي، زعمت شرطة الاحتلال، أنها ناجمة على ما يبدو من رباط حذاء أحد أفراد الشرطة، وأن شيخ علي قاوم اعتقاله.

ونقل الموقع العبري، عن مدير معهد علوم الطب الجنائي، أفنير روزينغيرتن، تأكيده على أنه "لا توجد ملاءمة بين العلامة على وجه المعتقل وبين رباط الحذاء الذي عرضته الشرطة... ويبدو أن هذه العلامة هي نتيجة أداة أو أدوات معدنية".

وأضاف أن "رباط الحذاء لا يمكنه إبقاء علامة كهذه مع هوامشها النازفة دما، وهذا يجب أن تكون أداة (بضربة) مباشرة".

وقال الشاب المقدسي شيخ علي، إنه خلال اعتقاله، انهال أفراد شرطة الاحتلال عليه بلكمات في جميع أنحاء جسده، وغطوا وجهه بقطعة قماش.

المصدر / وكالات