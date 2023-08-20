فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المناورة الصاروخية للقسام.. رسائل من نار للاحتلال

تهدف لأسرلة المجتمع.. حكومة الاحتلال تصادق على خطة خمسية للقدس بـ3.2 مليار شيكل

الحرس الثوري الإيراني يعلن تحذيره لحاملة طائرات أميركية لدى مرورها بمضيق هرمز

دعوات لتشكيل لجان حماية في بلدات وقرى الضفة للتصدّي لعدوان المستوطنين

انتقادات غاضبة لناشط سعودي يزعم عدم اهتمام السعوديين بفلسطين

لجنة المتابعة: مشاريع الاحتلال الإحلالية في القدس تشكل خطرًا وجوديًّا

قاسم: إنهاء التطبيع يتحقق بتصفية (أوسلو) والسلطة

9 معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم عن الطعام

حمادة: شعبنا قادر على وضع حد لحماقات المستوطنين وجرائمهم

المحرر "بشكار".. اعتقال سياسي متجدد بتهمة توفير مأوى لعائلة شهيد

حمادة: شعبنا قادر على وضع حد لحماقات المستوطنين وجرائمهم

20 اغسطس 2023 . الساعة 17:08 بتوقيت القدس
...
(صورة أرشيفية)

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن أي هجوم للمستوطنين بالضفة والقدس سيواجه بمقاومة صلبة وعنيدة، منوهاً بأن شعبنا قادر على وضع حد لحماقات المستوطنين وجرائمهم المتصاعدة.

وقال حمادة في تصريح صحفي اليوم الأحد: "إن تشكيل لجان حماية للمدن والقرى الفلسطينية بات ضرورة ملحة في ظل مخططات المستوطنين للهجوم على أهلنا".

اقرأ أيضا: دعوات لتشكيل لجان حماية في بلدات وقرى الضفة للتصدّي لعدوان المستوطنين

ودعا الشباب الثائر في الضفة والقدس إلى توجيه ضربات قاسية للمستوطنين، ومواصلة الثأر لدماء الشهداء.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #مدينة القدس #الضفة الغربية #محمد حمادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة