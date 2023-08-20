حمادة: شعبنا قادر على وضع حد لحماقات المستوطنين وجرائمهم

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن أي هجوم للمستوطنين بالضفة والقدس سيواجه بمقاومة صلبة وعنيدة، منوهاً بأن شعبنا قادر على وضع حد لحماقات المستوطنين وجرائمهم المتصاعدة.

وقال حمادة في تصريح صحفي اليوم الأحد: "إن تشكيل لجان حماية للمدن والقرى الفلسطينية بات ضرورة ملحة في ظل مخططات المستوطنين للهجوم على أهلنا".

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ودعا الشباب الثائر في الضفة والقدس إلى توجيه ضربات قاسية للمستوطنين، ومواصلة الثأر لدماء الشهداء.

المصدر / فلسطين أون لاين