بـ3.2 مليار شيكل.. حكومة الاحتلال تصادق على خطة لأسرلة المقدسيين

صادقت حكومة المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، على خطة خمسية، بزعم "تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية" للسنوات 2024 - 2028 في القدس المحتلة، بموازنة تصل إلى 3.2 مليار شيكل.

جاءت المصادقة بالإجماع بعد إصرار وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، المعروف بمواقفه الفاشية والعنصرية، على إخراج البند المتعلق بتعزيز التعليم الأعلى للشبان المقدسيين، بمبلغ 200 مليون شيكل، من الخطة.

وفيما يتعلق بتعزيز التعليم العالي في القدس المحتلة، تقرر تشكيل لجنة "لمراقبة تحويل الأموال"، من أجل وضع "خطة لمنح المؤهلات المطلوبة لدمج الفلسطينيين في شرقي القدس بالتشغيل بإنتاج مرتفع".

ووفقا للقرار بهذا الخصوص، فإنه يتوقع أن "تشمل الخطة مركبات لرقابة وضمان أجواء دراسية لائقة وعقد لقاء لائق بين طلاب يهودي وعرب في إطار الحياة داخل الحرم الجامعي". ويصف ناشطون هذا البند بأنه يهدف إلى أسرلة المجتمع الفلسطيني في القدس المحتلة.

ويصل مبلغ الخطة الخمسية كلها 3.2 مليار شيكل، بينها 2.450 مليار شيكل من ميزانيات الوزارات، وحوالي 750 مليون شيكل من بلدية الاحتلال بالقدس وسلطة الابتكارات وشركة الكهرباء وغيرها.

المصدر / وكالات