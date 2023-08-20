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دعوات لتشكيل لجان حماية في بلدات وقرى الضفة للتصدي لعدوان المستوطنين

20 اغسطس 2023 . الساعة 15:19 بتوقيت القدس
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انطلقت دعوات فلسطينية لتشكيل لجان حماية شعبية في بلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة، للتصدي لهجوم المستوطنين وعدوانهم.

وأهابت الدعوات بأبناء شعبنا الصامد وكل الأحرار بتشكيل لجان الحماية وإعادة تفعيل وحدات الإرباك الليلي والتصدي لعدوان المستوطنين المتصاعد.

وأكدت ضرورة تشكيل اللجان الشعبية لحراسة مداخل القرى والبلدات، ورصد حركة الاحتلال والمستوطنين، وتنبيه المواطنين بوجود اقتحام وهجوم.

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وخصت الدعوات بلدة حوارة جنوب نابلس بتشكيل لجان الحماية الشعبية، وحمل أدوات الدفاع عن النفس للتصدي لهجمات المستوطنين.

وقتل مستوطنان، أمس السبت، في عملية إطلاق نار بطولية في بلدة حوارة جنوب نابس، وسط مواصلة الاحتلال لعمليات بحث واسعة عن منفذ العملية.

وتشهد حوارة وبلدات نابلس منذ أمس، إجراءات عسكرية مشددة واقتحامات متواصلة بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار.

ويواصل المستوطنون اعتداءاتهم وانتهاكاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم في الضفة الغربية، بحماية قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حوارة #الضفة الغربية #لجان حماية

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