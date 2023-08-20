انتقادات غاضبة لناشط سعودي يزعم عدم اهتمام السعوديين بفلسطين

غزة/ محمد الصفدي:

أثار ناشط سعودي يدعى بدر السعدون حالة من الغضب عبر مواقع التواصل، بعد تداول تصريحات له لقناة عبرية يزعم فيها أن 80% من الشعب السعودي لا يهتم بالقضية الفلسطينية.

ووفقًا لمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم السعدون أن 70% إلى 80% من الشعب السعودي من الشباب، "ليست فلسطين همه الأول".

وعبر منصة "X"، انتقد سعوديون أقوال "السعدون"، واتهموه بالكذب والتضليل، مؤكدين أن قضية فلسطين في قلب السعوديين الأحرار.

وغرد حساب (سعوديون ضد التطبيع): "فعلاً إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت، أنت كاذب، على أي أساس قلت أن 80% من الشعب السعودي لا تهمهم قضية فلسطين، وما هي مصادرك".

وأكد (سعوديون ضد التطبيع) أن: "الشعب السعودي يحب فلسطين ويدعم القضية، لأنها هي قضيتنا الأولى والمركزية، ولا شيء قبلها، فهي قضية أمة بأكملها".

وكتب الناشط "جنرال الخليج": "بدر السعدون لا يمثل إلا نفسه، ففلسطين قضية الأحرار لا قضية العبيد من أمثاله".

وقال الناشط جمال: "بدر السعدون جلد نفسه، ولم يجلد أي فلسطيني، ولا أحد يعرفه".

وأضاف جمال: "البوابة الصغيرة التي تمنع كل المشاريع الضخمة هي القضية الفلسطينية، له سنوات ينكر تأثير القضية الفلسطينية على المنطقة، ويحاول التقليل من شأنها، واليوم هو يقر بأهميتها، مبروك يا بدر، واضح تلعثمك وارتباكك".

ويأتي حديث السعدون وسط تزايد التقارير التي تشير إلى عملية نشطة تقوم بها عدة أطراف أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي.