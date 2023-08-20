أجهزة السلطة تعتقل عروسين وتصادر حقائب سفرهما

قلقيلية/ خاص "فلسطين":

اعتقلت أجهزة السلطة عروسين بعد عودتهما من السفر، وصادرت حقائبهما دون لوائح قانونية أو مبرّرات واضحة.

وأفادت عائلة داود من مدينة قلقيلية بأن أجهزة السلطة اعتقلت نجلها العريس أنس، الأسبوع الماضي، في أثناء عودته من رحلة سياحية في الخارج برفقة عروسته، وصادرت حقائبهما.

وأوضح مالك داود والد المعتقل أن أجهزة السلطة اعتقلت نجله أمام مدخل مدينة قلقيلية.

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وقال الوالد: كنا ننتظر عودة ابني أنس برفقة عروسته إلا أننا تفاجأنا باعتقالهما من أجهزة السلطة، ومصادرة حقائب السفر وكذلك هاتف عروسته.

ونبَّه على أن أجهزة السلطة أفرجت لاحقًا عن العروسة وهاتفها وأبقت على عريسها معتقلًا، دون لوائح قانونية أو مسوغات معلومة.

وعدَّ حادثة اعتقال السلطة لنجله، مستهجنة ومرفوضة مهما كانت الأسباب والدوافع لهذا الاعتقال.

وأضاف: "هناك خصوصية منها الحالة الاجتماعية لعريس وعروسته الذين كانوا عائدين من السفر".

وطالب والد العريس أجهزة السلطة بالحفاظ على النسيج الاجتماعي والإفراج عن نجله وجميع المعتقلين السياسيين.