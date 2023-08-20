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وظائف شاغرة في شركة انتربال للتوريدات الطبية

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وظائف شاغرة في شركة انتربال للتوريدات الطبية

20 اغسطس 2023 . الساعة 13:11 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن شركة انتربال للتوريدات الطبية تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة وفقاً لما يلي:

أولاً: وظيفة أمين مستودع

المهام المطلوبة:

- ادارة المخازن وفقا للخطة الاستراتيجية الخاصة بالشركة.

- وضع خطة تنظيمية للمخازن من اجل استخدام كل المساحات الفارغة.

- استلام الطلبيات من الموردين وجردها والتأكد من سلامتها ومطابقتها.

- جرد المخازن بشكل مستمر وإعداد التقارير وارسالها الى المدير المباشر.

- استلام الفواتير من قسم المبيعات وتجهيزها وتسليمها الى المندوبين.

الشروط المطلوبة:

- حاصلا على درجة البكالوريوس من كلية صيدلة.

- ان لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

- اجادة اللغة الانجليزية (قراءة - كتابة).

- ان يكون متفرغا وقادرا لتحمل ضغوطات العمل ويعمل ضمن فريق.

ثانياً:  وظيفة صيدلي

تعلن شركة انتربال للتوريدات الطبية عن حاجتها لصيدلي للعمل لديها في صيدلية الكنز ، على ان يتوفر في المتقدم الشروط التالية:

1) حاصلا على درجة البكالوريوس في الصيدلة.

2) حاصلا على شهادة مزاولة المهنة.

3) لديه لباقة وحسن التعامل والسلوك.

4) ان يكون عمر المتقدم اقل من 35 عاما.

5)لديه القدرة على العمل فترة مسائية.

6)ان يكون من سكان مدينة غزة.                     

7) الراتب مغري وحسب الخبرة

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية على عنوان البريد الالكتروني التالي:

 [email protected]

- ملاحظة / يجب  كتابة اسم الوظيفة المتقدم لها في خانة الموضوع الخاصة في البريد الالكتروني.

- ينتهى التسجيل بتاريخ  26/08/2023

- للاستفسار الرجاء الاتصال عل الرقم التالي 082822728 من 9 صباحا وحتى 3 مساء

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