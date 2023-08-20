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يرعون ماشيتهم في حقول المواطنين

مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية فلسطينية جنوب الخليل

20 اغسطس 2023 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
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مستوطنون يعربدون في حقول المواطنين بالضفة- أرشيف

أتلف مستوطنون، اليوم الأحد، محاصيل زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وأطلقوا ماشيتهم في حقول المواطنين بعدة مناطق هناك.

وقال الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمور، خلال تصريح صحفي: إن "مستوطنين مسلحين هاجموا حقول المواطنين، في تجمع مغاير العبيد، وفاتح سدرو قرب تجمع الزويدين شرق يطا، وأطلقوا قطعان ماشيتهم فيها، ما تسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية وتخريب (سياج) للمواطنين شحادة مخامرة وفريد حمامدة".

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وأضاف: أن "المستوطنين ألقوا مسامير حديدية على الطرق المؤدية إلى مناطق المسافر، لعرقلة تنقل المواطنين بمركباتهم".

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستوطنون #محاصيل زراعية

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