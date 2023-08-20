حوارة هي بلدة فلسطينية تقع في الضفة الغربية وتتبع لمحافظة نابلس، وتقع على بعد 9 كم جنوبي مدينة نابلس على الطريق نابلس- القدس، وترتفع عن سطح البحر 500م وتقدر مساحتها العمرانية بـ990 دونمًا.

يعود تاريخ بلدة حوارة إلى العصر البرونزي المتوسط، حيث عثر فيها على بقايا قرية من هذه الفترة، وقد ذكرها الرحالة الإدريسي في كتابه" نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" في القرن الثاني عشر الميلادي.

تتميز بلدة حوارة بطبيعتها الخلابة، حيث تحيط بها التلال الخضراء والوديان الخصبة، كما يوجد فيها العديد من المواقع الأثرية الهامة، مثل تل حوارة الأثري، وكنيسة مار جرجس الأثرية، ودير مار يعقوب الأثري.

يبلغ عدد سكان بلدة حوارة حوالي 5,570 نسمة، حسب إحصائية عام 2007، ويعمل معظم السكان في الزراعة والتجارة والخدمات.

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تعد بلدة حوارة من البلدات الفلسطينية النشيطة في مجال العمل النضالي ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقد شهدت العديد من الاشتباكات المسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وفي فبراير عام 2023، تعرضت البلدة لهجمة شرسة من مجموعة من المستوطنين الذين عاثوا في المدينة دمارًا وحرقوا العشرات من البيوت والسيارات، أمام الجيش الإسرائيلي الذي لم يتدخل جنوده لمنع المستوطنين عن ارتكاب جرائمهم بحق المواطنين الفلسطينيين.

ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، وقد أدت هذه العمليات إلى مقتل عدد من المستوطنين وإصابة آخرين.

تواجه بلدة حوارة العديد من التحديات، أبرزها الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتعرض البلدة للاقتحامات والتنكيل من قبل قوات الاحتلال، كما تعاني البلدة من البطالة والفقر والنقص في الخدمات الأساسية.

ورغم هذه التحديات، إلا أن بلدة حوارة تحافظ على صمود سكانها وتمسكهم بحقهم في الحرية والاستقلال.

المصدر / فلسطين أون لاين