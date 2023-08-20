فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

روسيا تحبط هجوماً أوكرانيًا بالطائرات المسيرة على موسكو

المستوطنون يجددون دعوة "سموتريتش" لمحو بلدة "حوارة" من الوجود

المـرور: 9 إصابات في 14 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

مستوطنون يقتحمون "جبل صبيح" والاحتلال يواصل إغلاق "بيتا"

50 صاروخاً وعملية حوارة.. هكذا ينتصر الأسرى

الاحتلال يزعم اعتراض القبة الحديدية لـ"طائرة مسيَّرة" جنوب قطاع غزة

"بيت جبرين" المهجرة.. نموذج مصغر لأرض الكهوف

العرض والطلب في سوق العمل

البلعاوي: التطبيع العربي مع الاحتلال يزيد معدلات التهويد والاستيطان في القدس

الشوا لـ"فلسطين": مساعٍ لتوسيع آفاق الأسواق التصديرية وتقليص العجز التجاري

صورة المستوطنون يجددون دعوة "سموتريتش" لمحو بلدة "حوارة" من الوجود

20 اغسطس 2023 . الساعة 10:46 بتوقيت القدس
...
مستوطنون جددوا دعوة المتطرف سموتريتش لمحو حوارة

تداول نشطاء في اليمين الإسرائيلي المتطرف من مستوطني الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، منشورًا يدعو لمحو بلدة حوارة الفلسطينية من الوجود.

ووفق المنشور والذي خط بالعريض وذلك بعد عملية أمس والتي قتل فيها مستوطنين إسرائيليين: "لنمحو حوارة فورًا".

اقرأ أيضا: "واينت": "شبيبة التلال" الإرهابي على اتصال مباشر مع "سموتريتش" و"بن غفير"

ودعوة المستوطنين الجديدة لمحو حوارة ليست الأولى، إذ سبق وأن دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أواخر فبراير/ شباط الماضي "لمحو" قرية حوارة الفلسطينية بعد هجمات غير مسبوقة شنّها مستوطنون على البلدة، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عشرات آخرين وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار في المنطقة.

ويوم أمس السبت أطلق مقاوم النار في بلدة حوارة على مستوطنين ليرديهما قتيلين عند مغسلة سيارات في حوارة من قبل سيارة عابرة فرت من مكان الحادث.

368994361_6838503682861158_7222449076198462991_n.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستوطنون #حوارة #بلدة حوارة #سموتريتش #محو حوارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة