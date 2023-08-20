المستوطنون يجددون دعوة "سموتريتش" لمحو بلدة "حوارة" من الوجود

تداول نشطاء في اليمين الإسرائيلي المتطرف من مستوطني الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، منشورًا يدعو لمحو بلدة حوارة الفلسطينية من الوجود.

ووفق المنشور والذي خط بالعريض وذلك بعد عملية أمس والتي قتل فيها مستوطنين إسرائيليين: "لنمحو حوارة فورًا".

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ودعوة المستوطنين الجديدة لمحو حوارة ليست الأولى، إذ سبق وأن دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أواخر فبراير/ شباط الماضي "لمحو" قرية حوارة الفلسطينية بعد هجمات غير مسبوقة شنّها مستوطنون على البلدة، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة عشرات آخرين وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار في المنطقة.

ويوم أمس السبت أطلق مقاوم النار في بلدة حوارة على مستوطنين ليرديهما قتيلين عند مغسلة سيارات في حوارة من قبل سيارة عابرة فرت من مكان الحادث.





المصدر / فلسطين أون لاين