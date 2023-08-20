مستوطنون يقتحمون "جبل صبيح" والاحتلال يواصل إغلاق "بيتا"

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأحد، جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة، فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مداخل البلدة منذ أمس السبت.

وذكرت مصادر محلية، أنه منذ ساعات الصباح اقتحم المستوطنون جبل صبيح، فيما دعت فعاليات البلدة عبر سماعات المساجد المواطنين لصدِّ الاقتحام.

وكما واصلت قوات الاحتلال إغلاق المدخل الرئيس للبلدة، وأغلقت جميع المداخل المؤدية لقرى عورتا، وأودلا، وعقربا، وحوارة، وأوصرين، بالسواتر الترابية، واقتحمت عدَّة مواقع في البلدة.

وشهدت بيتا الليلة الماضية، مواجهات مع الاحتلال على مدخل البلدة، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أدَّى لإصابة شاب بقنبلة غاز بالوجه نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا، ومصور صحفي بقنبلة غاز بالقدم نقل إلى مركز صحي بالبلدة.

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وأيضاً أصيب 109 آخرون بالاختناق بالغاز جرى علاجهم ميدانيًّا، وأخلت طواقم الهلال الأحمر عائلة مكونة من 5 أفراد نتيجة استهداف منزلهم بالغاز السام، وجرى علاجهم ميدانيًّا.

وتقدَّر مساحة الجبل بـ840 دونمًا، وتتبع لفلسطينيين من بلدات "بيتا"، و"قبلان"، و"يتما"، جنوبي نابلس، ويسيطر المستوطنون على 20 دونمًا منها.

وفي السنوات الأخيرة، بذلت عدَّة محاولات لإنشاء بؤرة استيطانية في الموقع، ولكن في كل مرة تمَّ إخلاء المباني في غضون فترة زمنية قصيرة بعد استبسال المواطنين الفلسطينيين بالدفاع عنها.

وأحدثت فعاليات "الإرباك الليلي" التي تبنّاها الفلسطينيون في بلدة بيتا، مؤخرًا تطورًا مهمًا في عمل المقاومة الشعبية الفلسطينية، ضد الاستيطان الإسرائيلي، الذي التهم مؤخرًا بعض أراضي البلدة.

و"الإرباك الليلي"، هي فعاليات احتجاجية شعبية، يُنظمها سكان بلدة "بيتا" بشكل شبه يومي في أوقات المساء والليل، منذ أسابيع، للمطالبة بإخلاء بؤرة استيطانية إسرائيلية أقيمت على أنقاض جبل صبيح في البلدة.

ويشعل الشبَّان الفلسطينيون النار في إطارات مطاطية، وينفخ آخرون في أبواق تُصدر أصواتاً مُزعجة، بينما يُسلّط البعض مصابيح إنارة "الليزر" نحو "كرافانات" البؤرة الاستيطانية، ويحمل غيرهم مشاعل إنارة.

المصدر / فلسطين أون لاين