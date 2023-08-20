الاحتلال يزعم اعتراض القبة الحديدية لـ"طائرة مسيَّرة" جنوب قطاع غزة

زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن منظومة القبة الحديدية اعترضت "طائرة مسيَّرة" للمقاومة الفلسطينية اخترقت أجواء المنطقة الحدودية جنوب فلسطين المحتلة منذ عام 1948م قادمة من جنوب قطاع غزة.

وأوضحت أن أصداء انفجارات الاعتراض سُمعت في المنطقة الجنوبية، ولا توجد تعليمات خاصة للمستوطنين.

اقرأ أيضاً: واشنطن تدعم الاحتلال الإسرائيلي بمليار دولار لتطوير "القبة الحديدية"

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "تمكنا بنجاح من اعتراض قطعة جوية مسيَّرة في سماء قطاع غزة خلال تحليقها باتجاه (الغلاف)، ولم تشكل تهديدًا على السكان، ولم يتم تفعيل الإنذارات".

المصدر / فلسطين أون لاين