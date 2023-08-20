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قوات الاحتلال تقتحم مستشفى المقاصد واستهداف حواجز الاحتلال بالقدس

20 اغسطس 2023 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
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عناصر من قوات الاحتلال داخل أروقة مستشفى المقاصد بالقدس

اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، مستشفى المقاصد في بلدة الطور بـ القدس، وحي بطن الهوى في بلدة سلوان، واعتقلت الفتى المقدسي أحمد كبها "14 عاماً".

وفي السياق شهدت مدينة القدس المحتلة، استهدافا لحواجز الاحتلال الإسرائيلي ومواجهات واقتحامات في عدة مناطق.

واستهدف مقاومون عبر دراجة نارية، الليلة الماضية، حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة بالرصاص.

وانتشرت قوات الاحتلال بشكل مكثف عقب عملية إطلاق النار، وأطلقت القنابل الضوئية في محيط حاجز الزعيم.

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كما استهدف مقاومون حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة بعبوة محلية الصنع.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجزي الزعيم وقلنديا عقب استهدافهما، وأعادت فتحهما لاحقا.

وشهدت بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 7 إسرائيليين، بينما استشهد 5 فلسطينيين.

وخلال الفترة ما بين 11-08-2023 حتى 17-08-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 123 عملاً مقاوماً، بينها 18 عملية إطلاق نار، وإطلاق صاروخ نحو مستوطنات غلاف جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #مواجهات #مستشفى المقاصد

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