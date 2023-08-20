هل تصدق.. رجل يقفز من أعلى برج إيفل!

قام رجل بمغافلة قوات الشرطة في فرنسا وتسلق عمودًا بالقرب من قمة برج إيفل وقفز من أعلاه باستخدام مظلة وسقط على سطح مركز رياضي بالقرب من البرج.

وذكرت وسائل إعلام أنه ألقت شرطة باريس القبض على رجل غافل رجال الشرطة، وصعد قرب قمة برج إيفل وقفز من فوقه بمظلة، أمس الخميس.

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وأوضحت الهيئة التي تدير برج العاصمة الفرنسية، أن "الأمن اكتشف الرجل في أقل من دقيقة بعد دخوله الموقع، لكن محاولات ثنيه عن القفز باءت بالفشل".

ووفق (بي إف إم تي في)، فقد هبط الرجل على سطح مركز رياضي قريب من إيفل، قبل أن تعتقله الشرطة، مبينة أن افتتاح البرج "تأخر قليلا صباح الخميس" بسبب الحادث.

يشار إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها برج إيفل عناوين الأخبار هذا الأسبوع، فالاثنين، أمضى اثنان من السياح الأميركيين الليلة في البرج بعد أن "زعما أنهما علقا هناك بسبب الإفراط باستهلاك الكحول".

واستنكرت شركة إدارة برج إيفل حادثة الخميس في بيانها.

ودانت "هذا النوع من التصرفات غير المسؤولة، التي تعرض أولئك الذين يعملون على هيكل البرج أو تحته للخطر".

المصدر / وكالات