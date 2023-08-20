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الجيش السوداني يقصف بالمسيرات مواقع الدعم السريع في الخرطوم

20 اغسطس 2023 . الساعة 02:28 بتوقيت القدس
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الجيش السوداني يقصف بالمسيرات مواقع الدعم السريع في الخرطوم

قصفت مسيرات تابعة للجيش السوداني أهدافًا تابعة لقوات الدعم السريع في عدد من المناطق وسط وجنوب شرق العاصمة الخرطوم.

ووفقًا لمصدر عسكري استهدف الجيش السوداني مواقع للدعم السريع قرب القصر الرئاسي وسط الخرطوم بطائرات مسيرة.

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أما في مدينة أم درمان فقد استهدفت المدفعية الثقيلة المتمركزة بقاعدة كرري العملياتية أقصى شمال المدينة نقاط انتشار قوات الدعم السريع في عدد من مناطق جنوب وشرق وغرب أم درمان وردت قوات الدعم السريع بالقصف من منطقة شمالي الخرطوم بحري.

كما تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع القصف المدفعي في شمالي بحري وجسر شمبات ومحيط الإذاعة والتلفزيون بالخرطوم.

المصدر / وكالات
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