بحثًا عن منفذ عملية حوارة.. الاحتلال يقتحم نابلس ويعتقل عددًا من المواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت عددًا من المواطنين عقب دهم منازلهم وتخريب محتوياتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا، واعتلت أسطح المنازل ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال.

وأوضح شهود العيان، أن الشباب الثائر رشقوا آليات الاحتلال بالحجارة في ظل الاقتحام المستمر لبلدة بيتا جنوب نابلس.

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وأسفرت المواجهات عن إصابة 72 مواطنًا بالاختناق جرى معالجتهم ميدانيًا، فيما أُصيب شابين أحدهما بقنبلة غاز في الوجه والثاني بالرصاص الحي نقلًا على احدى المستشفيات لتلقي العلاج ومتابعة حالتهما الصحية.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد وصل الشابين إلى المستشفى وجاري التعامل معهما لضمان استقرار حالتهما الصحية.

المصدر / فلسطين أون لاين