تفاصيل صادمة.. حرق شقيقته وزوجها وطفليهما بسبب "الميراث"!

شهدت منطقة عين شمس في العاصمة المصرية القاهرة مشهدًا مأساويًا لا يُصدق، حيث تم تنفيذ مجزرة مروعة بإشعال النيران في منزل شقيقة المتهم، ما أسفر عن شقيقته وزوجها وابنها حرقًا، إضافةً إلى إصابة 11 شخصًا بجروح متفاوتة.

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة، من القبض على المتهم بارتكاب جريمة قتل شقيقته وزوجها ونجلها حرقًا بمنطقة عين شمس، واصابة 11 شخصًا اخرين.

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واعترف المتهم أمام النيابة بالجريمة بسبب خلافات بينهما على مبلغ قدره نحو 30 ألف جنيه (أقل من ألف دولار).

وقال، إن الواقعة سببها الخلافات العائلية حول الميراث حيث ماطلته شقيقته المجني عليها في دفع مبلغ 100 ألف جنيه مستحق عليها.

وتابع: "أنه ذهب لشقيقته أكثر من 10 مرات يطالبها بالمبلغ المالي ليقوم بتسديد ديون عليه، إلا أن المجني عليها كانت تماطله في كل مرة، وفي المرة الأخيرة منذ أسبوعين أعطت مبلغ 3 آلاف جنيه له وأخبرته أنها سوف تقوم بجمع باقي المبلغ خلال أيام".

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وأردف: "أنه أمهل شقيقته وقتًا طويلًا لتسديد المبلغ وفي كل مرة كانت تماطله بحجة الظروف المادية وتعثرها إلا أنه استشاط غضبًا عندما رأى صور أسرتها على بروفايل ابنها وجميعهم في المصيف فقرر عدم التفريط والانتظار مرة أخرى".

بحسب تحريات المباحث، كان الدافع وراء هذه الجريمة البشعة هو النزاع حول ميراث الضحية. فقد تبين أن المتهم قام بقتل شقيقته وزوجها وابنها بسبب تأخيرهم في تسديد مبلغ الميراث المستحق له. وعلى الرغم من أن الضحية قد أبلغت شقيقها أنها ستقوم بتسديد المبلغ في وقت لاحق، إلا أن الغضب والانفعال تسببا في مأساة لا يُمكن نسيانها.

المصدر / وكالات