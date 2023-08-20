على خطى والده.. نجل مرتضى منصور يعلن استقالته من مجلس إدارة الزمالك!

تقدم أحمد مرتضى منصور، مساء السبت، باستقالته من عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال منصور: "لقد شرفت بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك منذ سنوات، وكانت البداية مع أستاذي الدكتور كمال درويش، ثم تشرفت بعضوية مجلس إدارة هذا النادي العريق طوال 10 سنوات تقريبا، وكنت الابن المخلص الوفي للزمالك أعضاء وجماهيرا".

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وأضاف أنه "في ظروف بمنتهي الصعوبة لم يتعرض لها نادٍ في التاريخ من حجز على أرصدته في البنوك، وبسبب هذا الحجز تم شل الحركة المالية للنادي، مما أدى إلي إيقاف القيد، ولقد اعتذر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مضحيا بالكرسي في سبيل أن يقوم من حجز على أموال النادي، أن يرفع هذه الحجوزات لكي يستطيع النادي التنفس وفك القيد والتعاقد مع لاعبين في جميع الألعاب الرياضية في النادي، وعلى رأسهم فريق كرة القدم، سواء تجديد التعاقدات مع بعض اللاعبين القدامى أو لاعبين جدد لحصد البطولات وإسعاد ملايين الجماهير".

وتابع: "للأسف لم تلقَ مبادرة المستشار مرتضى منصور أي رد فعل إيجابي من الحاجز على الأرصدة، ليتأكد الجميع أن مرتضى منصور لم يكن هو المقصود بحصار النادي وتدميره، بل المقصود هو نادي الزمالك".

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وأوضح أنه "في ظل هذه الظروف شرفني مجلس الإدارة باختياري بالإجماع قائما بعمل رئيس النادي، ولقد بدأت بمبادرة لم الشمل، وجهت فيها الدعوة لجميع المعارضين والمختلفين والمؤيدين من أبناء نادي الزمالك لبدء صفحة جديدة، وننحي الخلافات جانبا ونعمل جميعا لصالح النادي، إلا أنني منذ أمس فوجئت برد فعل غير طبيعي لمبادرتي، شتائم وسباب وتريقة ومؤامرات من بعض المدربين بتحريض من البعض الذي دعوتهم للحوار وبدء صفحة جديدة".

وواصل: "لذلك وبعد أن اعتذر الوالد عن استكمال مسيرته في خدمة النادي التي امتدت أكثر من 30 عاما، وتبعه شقيقي أمير مرتضى، الذي اعتذر هو الآخر عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة الذي صدر منذ أسبوع بالعدول عن اعتذاره الذي قدمة منذ شهرين بعدم إشرافه على الفريق الأول لكرة القدم لما ناله من سباب وشتائم من لجان مأجورة، أتقدم باستقالتي من عضوية مجلس الإدارة بعد أن تم تدبير 36 مليون جنيه من تأجير بعض المحلات، بالإضافة إلى حوالي 900 ألف دولار حوالي 32 مليون جنيه، وللأسف عاجزين عن استلامهم بسبب الحجز على أرصدة النادي".

واختتم بالقول: "تمنياتي للنادي العريق أن يوفقه الله بمساندة جماهيره الوفية وأعضاء وعضوات جمعيته العمومية، ولعل بعد اعتذار مرتضى منصور وأبنائه أن تهدأ النفوس الشيطانية ويتركون نادينا في حاله بدون حجوزات أو مؤامرات".

المصدر / وكالات