دعوات للتظاهر أمام مؤتمر تكنولوجي تنديدا بتعاون "غوغل" مع الاحتلال

دعا ائتلاف المؤسسات المناصرة للحق الفلسطيني على الساحة الأميركية، إلى تنظيم تظاهرة مناهضة "للأبارتهايد" الصهيوني أمام مؤتمر تكنولوجيا السحاب المنوي عقده في ولاية كاليفورنيا نهاية شهر آب/ أغسطس الجاري.

وقال تحالف المنظمات التي تنشط ضمن حملة "لا لتكنولوجيا الفصل العنصري" في بيان صحفي اليوم السبت، إن "تقنية السحاب لشركة غوغل لا تُستخدم للإلهام والابتكار، بل تزود جهاز الأمن الإسرائيلي لترسيخ الفصل العنصري ودعم الاحتلال، والاستيلاء على الأراضي من خلال عقد مربح للغاية بقيمة مليار دولار مع الحكومة والجيش الإسرائيليين".

وأكد البيان أن "الناشطين يرفضون السماح باستئناف عمل المؤتمر كالمعتاد طالما استمرت غوغل في جني الأرباح من العنف والقمع الذي يواجهه الفلسطينيون يوميًا".

وأشار إلى أن "هذا العام صادف مرور 75 عامًا على نكبة الشعب الفلسطيني التي شهدت طرد أكثر من 75% من الفلسطينيين من أراضيهم، وهو ما قاد لموقف اتخذه العاملون في مجال التكنولوجيا لتنظيم فعاليات لضمان توقف غوغل عن تمكين الظلم والعنف الذي بدأ مع النكبة والذي يعيشه الفلسطينيون حتى يومنا هذا".

والمؤتمر المزمع عقده هو المؤتمر الرئيسي الأكبر في العالم للذكاء الاصطناعي، ويشهد مشاركة عشرات الآلاف من العاملين والمبتكرين في مجال هذه التكنولوجيا من داخل وخارج الولايات المتحدة.

المصدر / وكالات