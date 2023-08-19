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ترشيح حكم من غزة لأكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي

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ترشيح حكم من غزة لأكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي

19 اغسطس 2023 . الساعة 21:46 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

رشح اتحاد كرة القدم، الحكم الشاب  عبد الله أبو عشيبة للالتحاق بأكاديمية الحكام في الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالامبور.

 ويشارك في الأكاديمية 43 حكما من الجنسين ويمثلون 27 دولة آسيوية،حيث يخضع الحكم لبرنامج علمي مدروس على مدار 4 سنوات، ويشمل ثلاثة مستويات ويتضمن دورات متعددة تركز على الجوانب الفنية والبدنية والذهنية.

وتنقسم المستويات إلى 3 وهي " التحضيري لمدة سنة واحدة، والمتوسط لمدة سنتين، والمتقدم لمدة سنة واحدة".

وستشمل المراحل الدراسية في مقر الاتحاد الآسيوي، التركيز على النواحي الفنية والتدريبية والفسيولوجية، بالإضافة إلى أنشطة منهجية خارجية يخضع لها الدارسون في بلدانهم، وتركز على التحليل الذاتي للأداء التحكيمي وبرامج اللياقة البدنية وأنشطة عبر الإنترنت وذلك بإشراف الخبراء المشرفين على برامج الأكاديمية.

ويعتبر الحكم أبو عشيبة "23" من الحكام الشباب والذين ينتظرهم مستقبل باهر في مجال التحكيم، الذي التحق به قبل 5 سنوات، وتخرج من كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية.

يذكر أن الحكم محمد أبو شهلا من رفح، قد تخرج من ذات الأكاديمية الشهر قبل الماضي، وحصل على تقدير امتياز.

#عشيبة #أكاديمية الحكام

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