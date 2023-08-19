نتائج مباريات اليوم في الدرجتين الممتازة والأولى

غزة / مؤمن الكحلوت:

تربع فريق اتحاد خانيونس على عرش صدارة بطولة الدوري الممتاز، بعد تفوقه على منافسه خدمات رفح، بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب خانيونس البلدي، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم.

وافتتح خالد النبريص التسجيل للإتي من ركلة جزاء عند الدقيقة "33"، رد عليه محمود النيرب بهدف التعادل بنفس الطريقة، عند الدقيقة "61"، وأضاف النبريص الهدف الثاني للاتحاد من ركلة جزاء أيضاً عند الدقيقة "83".

وبذلك، يحصد فريق "الطواحين" النقطة السادسة في رصيده ويحتل المركز الأول، والصدارة، ويبقى رصيد "الأخضر" عند 3 نقاط بالمركز الرابع مناصفة مع الصداقة، وبفارق الأهداف خلف شباب رفح.

وحقق الصداقة فحقق فوزاً ثميناً على نظيره شباب رفح "الزعيم" بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب فلسطين بمدينة غزة.

ودون هدفي الصداقة سلطان أبو عبيدة، ومحمود العامودي عند الدقيقتين 27، و44 ، بينما سجل هدف "الزعيم" الوحيد سعيد السباخي عند الدقيقة 90، ليحصد الصداقة أول 3 نقاط في الموسم يحتل بها المركز الرابع، ويتجمد رصيد "الزعيم" عند 3 نقاط أيضا بالترتيب الثالث.

وفي دوري الدرجة الأولى، تغلب فريق نماء على مُضيفه خدمات البريج بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما أمس، على ملعب الشهيد محمد الدرة بالمنطقة الوسطى، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الدرجة الأولى.

وافتتح نصرالله أبو حسنين التسجيل للبريج عند الدقيقة "28"، وتعادل عاهد أبو مراحيل للضيوف عند الدقيقة "38"، وعاد البريج للتقدم مُجدداً عبر أحمد الكرنز عند الدقيقة "42"، لكن أبو مراحيل رفض انهاء الشوط الأول متأخراً وسجل هدف التعادل عند الدقيقة "45".

وفي الشوط الثاني، واصل أبو مراحيل توهجه وتمكن من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة "62"، وعزز أبو مراحيل تقدم المحاربين بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة "68"، ليُسجل أول سوبر هاتريك ويؤمن فوز فريقه باللقاء.

وبذلك، يرتفع رصيد نماء إلى 6 نقاط في المركز الأول والصدارة، وبفارق الأهداف أمام شباب الزوايدة، وتوقف رصيد البريج عند صفر من النقاط بالمركز الحادي عشر، وقبل الأخير، وبفارق الأهداف خلف الأمل، وأمام المجمع الإسلامي.

وفي ذات الجولة، تخطى خدمات جباليا جاره بيت حانون الأهلي بالفوز عليه بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت حانون البلدي.

وأحرز اللاعب مؤمن ارفيع هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة "86"، ليحصد الخدمات أول 3 نقاط في المسابقة، ويحتل بها المركز السابع "مؤقتاً"، وبفارق الأهداف خلف وبيت حانون الأهلي الذي يتساوى معه بالنقاط.