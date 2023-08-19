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للأسبوع 33.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

19 اغسطس 2023 . الساعة 21:41 بتوقيت القدس
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تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، ضد خطة التعديلات القضائية التي يتبناها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك للأسبوع الـ33.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن آلاف الإسرائيليين يتوافدون للمشاركة بالتظاهرة المركزية في شارع كابلان وسط مدينة تل أبيب، ضد خطة التعديلات القضائية.

وأغلقت شرطة الاحتلال عددا من الطرقات الرئيسية في تل أبيب عقب انطلاق التظاهرة. كما شارك آلاف الإسرائيليين شاركوا أيضا في تظاهرات بمناطق أخرى بكيان الاحتلال.

وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صوت كنيست الاحتلال (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

المصدر / الأناضول
#حكومة الاحتلال #بنيامين نتنياهو

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