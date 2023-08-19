القيادي "أبو كويك": إجرام الاحتلال والمستوطنين يستدعي وقفة وطنية جادة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشيخ حسين أبو كويك، أنّ جرائم الاحتلال والمستوطنين المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساتها، تستدعي وقفة وطنية جادة.

وأوضح أبو كويك أن ما يجري على الأرض الفلسطينية من تغول للاستيطان وتدنيس للمقدسات وهدم للبيوت ومصادرة للأراضي، يستدعي وقفة وطنية وأن توقف السلطة سياسة التنسيق الأمني التي تضر بشعبنا وبقضيته الوطنية العادلة.

وأعرب عن استنكاره الشديد لما قامت به أجهزة أمن السلطة أمس، من منع لأهالي الشهداء من المشاركة في حفل تأبين شهداء جنين، مشدداً على أنه أمر مرفوض ومخالف لكل الأعراف والقيم.

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وقال: "هذا التصرف مخالف لما جرى عليه في تاريخنا الفلسطيني الذي يكن كل الاحترام والتقدير للشهداء"، مضيفاً أنه "حريٌ على أجهزة السلطة أن تسهل وصول أهالي الشهداء ومشاركتهم في تأبين شهداء جنين".

ولفت إلى أننا "نضم صوتنا إلى صوت أهالي الشهداء المطالب بأن تكف أجهزة السلطة عن محاربتها للمقاومين والشهداء وأهاليهم، وأن تنصاع لخيار شعبنا الفلسطيني وتلتف حول مقاومته المتصاعدة".

وقتل مستوطنان إسرائيليان اليوم، بعد إصابتهما بجراحٍ خطرة، إثر إطلاق النار عليهما في بلدة حوارة قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وانطلقت دعـوات شبابية لإتـلاف تسجيلات الكاميرات في بلدة حوارة والمناطق المجاورة، حيث بدأت قوات الاحتلال بالاستنفار بحثاً عن منفذ إطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين