الإعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة حول عملية "حوارة"

كشفت الإعلام العبري، مساء اليوم السبت، تفاصيل جديدة، حول عملية حوارة في نابلس، التي وقعت اليوم السبت، وأدت لمقتل مستوطنين اثنين، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب بسلام.

ووفقاً لصحيفة هآرتس العبرية، فإن التقييم الأولي للعملية، أنها كانت "جريمة قتل لفلسطينيين" من الداخل الفلسطيني المحتل، مما تسبب في تصرف السكان الفلسطينيين هناك بشكل مختلف، مثل محاولات الإنعاش التي نفذتها فرق الهلال الأحمر.

كما أشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى موقع إطلاق النار بعد 20-25 دقيقة.

من جهتها زعمت القناة 12 العبرية أن أحد العاملين في مغسلة السيارات، أبلغ عن تواجد كلا المستوطنين في المكان، ومن ثم جاء المسلح، وأطلق عليهما النار من مسدسه وانسحب بسلام.

فيما قال المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، "إن منفذ عملية حوارة، أطلق خمس رصاصات من مسافة صفر، قبل أن ينسحب من المكان سيرًا على الأقدام".

ولفتت الصحيفة أن المنفذ أطلق الرصاص تحت غطاء أصوات غسيل السيارات في "حوارة"، لذلك "لم يسمع الجنود إطلاق النار، ولم يصلوا للمكان".

بدورها ذكرت القناة 11 العبرية، أن التحقيقات تشير إلى أن "المستوطنين اللذين قتلا في حوارة، تواجدا في البلدة لعدة ساعات، وتجوّلا فيها، وتركا مركبتهما في مغسلة السيارات؛ وقتلا عند عودتهما لها".

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وقتل مستوطنان بعملية إطلاق نار ظهر اليوم السبت، في بلدة "حوارة" جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت القناة 14 العبرية، بوقوع عملية خطيرة في حوارة أدت لمقتل مستوطنين اثنين، جراء إطلاق النار عليهما.

وقالت مصادر عبرية بأنه تم "إطلاق نار نحو إسرائيليين عند مغسلة سيارات في حوارة من قبل سيارة عابرة فرت من مكان الحادث".

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المصدر / فلسطين أون لاين