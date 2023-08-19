لاعب سابق في برشلونة يقترب من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن مهاجم نادي برشلونة السابق، باكو ألكاسير، بات مرشحًا للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكان نادي الشارقة المنافس في الدوري الإماراتي، قد تعاقد مع المهاجم الإسباني ألكاسير قادمًا من نادي فياريال الإسباني، وذلك في أغسطس/ آب من العام الماضي 2022.



وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة نادي الطائي السعودي قد اقتربت من حسم صفقة ضم اللاعب قادمًا من فريق الشارقة الإماراتي، مشيرةً إلى أن مفاوضات النادي الحائلي واللاعب الإسباني بدأت منذ وقت مبكر، ولم يتبقَّ على حسم الصفقة سوى بعض النقاط البسيطة التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين.



بدأ ألكاسير مسيرته مع الفريق الأول لنادي فالنسيا عام 2010، ثم خاض تجربةً أخرى مع خيتافي معارًا قبل العودة إلى فالنسيا مرة أخرى، وبعدها انضم إلى برشلونة ولعب بقميصه بين عامي 2016 و2019.



وفي عام 2019، انتقل اللاعب إلى بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 23 مليون يورو، ثم انتقل عام 2020 إلى فياريال، وتُوّج معه ببطولة الدوري الأوروبي 2020-2021، وعلى الصعيد الدولي، خاض مع المنتخب الإسباني 19 مباراة دولية وسجل 12 هدفًا.



جدير بالذكر أن نادي الطائي تعاقد مع ستة أجانب حتى الآن، هم الحارس البرازيلي فيكتور براغا، الغيني ألفا سيميدو، الألماني روبرت باور، التشيلي إينزو روكو، الغاني بيرنارد مينساه، والهولندي فيرجيل ميسيدان.

المصدر / فلسطين اونلاين