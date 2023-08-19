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أدت لمقتل مستوطنين اثنين

دعوات لحذف تسجيلات الكاميرات والتأهب لانتقام المستوطنين عقب عملية حوارة

19 اغسطس 2023 . الساعة 17:12 بتوقيت القدس
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الاحتلال يستنفر قواته في محيط عملية حوارة

انطلقت دعوات شبابية لإتلاف تسجيلات الكاميرات في بلدة حوارة والمناطق المجاورة، عقب عملية إطلاق النار البطولية، والتي أدت لمقتل مستوطنين. 

وحذرت دعوات في القرى المجاورة لبلدة حوارة وكافة قرى نابلس من أعمال انتقامية لقطعان المستوطنين في الساعات القادمة، داعية للتأهب والاستعداد.

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وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي البحث عن منفذي عملية إطلاق النّار تجاه المستوطنين.

 وحسب المعلومات الأولية فإن فلسطينيا أطلق النار تجاه المستوطنين خلال تواجدهما في بلدة حوارة وأصابهما بجراح حرجة جداً قبل أن يعلن عن مقتلهما.

ونفذت العملية من مسافة قصيرة جداً، حيث وصفت بالدقيقة والمحكمة، وأعقبها انسحاب المنفذين من المكان بسلام.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #عملية إطلاق نار #عملية حوارة #تيجيلات الكاميرات

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