قيادي بـ"حماس": عملية "حوّارة" ردًا على جرائم الاحتلال

رحب عضو قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج، علي بركة، بعملية "حوّارة" التي قتل فيها مستوطنين اثنين، عصر اليوم السبت.

وقال بركة، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس/تويتر"، إن هذه العملية "تأتي ردا طبيعيا على الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى المبارك، وتأكيدًا على حق شعبنا الفلسطيني بمقاومة الاحتلال الصهيوني".

وقتل مستوطنين بعملية إطلاق نار عصر اليوم السبت، في بلدة "حوّارة" جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية.

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وأفادت القناة 14 العبرية، بوقوع عملية خطيرة في "حوّارة" أدت لمقتل مستوطنين اثنين، جراء إطلاق النار عليهما.

وقالت مصادر عبرية بأنه تم "إطلاق نار نحو إسرائيليين عند مغسلة سيارات في حواره من قبل سيارة عابرة فرت من مكان الحادث".

المصدر / فلسطين أون لاين