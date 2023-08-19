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نيمار يتلقى مفاجأة مفرحة من البرازيل بعد انضمامه للهلال

19 اغسطس 2023 . الساعة 16:48 بتوقيت القدس
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نيمار يتلقى مفاجأة مفرحة من البرازيل بعد انضمامه للهلال

استدعى مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم فرناندو دينيز النجمين نيمار وفينيسيوس جونيور للمبارتين الافتتاحيتين ضمن تصفيات مونديال 2026، فيما استبعد لوكاس باكيتا الذي يواجه تحقيقاً متعلقاً بالمراهنات في بريطانيا.

وبعد خيبة الاقصاء من ربع نهائي مونديال قطر 2022 أمام كرواتيا بركلات الترجيح، يستهل بطل العالم خمس مرات (رقم قياسي)، مشواره في التصفيات ضد بوليفيا في 8 أيلول/سبتمبر في بيليم، شمال البرازيل، ثم يحلّ ضيفاً على البيرو في 12 منه في ليما.

وهذه أوّل تشكيلة يستدعيها دينيز (49 عاماً) الذي حلّ بدلاً من تيتي بعد اخفاقه في منح سيليساو لقبه العالمي السادس.

وجاء استدعاء نيمار (31 عاماً) متوقعاً بموازاة مفاجأة انتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي إلى الهلال السعودي بصفقة مالية ضخمة.

قال دينيز في مؤتمر صحافي في ريو دي جانيرو الجمعة "تحدثّت اليه أخيراً، وكان راغباً وسعيداً لهذه الفرصة".

تابع عن أغلى لاعب في العالم "يصعب ايجاد لاعب يشبهه. هو موهبة نادرة".

لكن دينيز كشف انه تخلى عن باكيتا من تشكيلة اللاعبين الـ23، بعد تقارير عن ضلوع لاعب وسط هام الإنكليزي، المرشّح للانتقال إلى حامل لقب الدوري مانشستر سيتي، في قضية مراهنات على المباريات الرياضية.

قال دينيز "لا يتعلّق الأمر بالحكم عليه مسبقاً بل على العكس: يتعلّق بحمايته، السماح لباكيتا بحلّ المسألة".

أضاف "أبواب سيليساو ستبقى مفتوحة له بمجرّد أن يتمكن من حلّ المسألة بشكل إيجابي".

وسيتابع دينيز تدريب فريق فلوميننسي (ريو دي جانيرو) والمنتخب الوطني حتى موعد تولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدرب الحالي لريال مدريد الإسباني، الإشراف على البرازيل في حزيران/يونيو 2024، بحسب رئيس الاتحاد إدنالدو رودريغيش.

المصدر / فلسطين اونلاين
#الهلال #نيمار #البرازيل

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