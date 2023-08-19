غوارديولا: سيكون مصيري القتل لو فعلت مثل تشيلسي

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا ان فريقه مانشستر سيتي بطل إنكلترا لكرة القدم سيتعرّض "للقتل" لو انفق المال على تعاقداته على غرار تشلسي اللندني في الأشهر الـ12 الأخيرة.

بعد الاستحواذ الإماراتي لسيتي في 2008، اصبحت تعاقداته تحت المجهر، فواجه النادي الأزرق 115 اتهاماً بمخالفات مالية من رابطة الدوري برميرليغ.

لكن غوارديولا مصر ان مقاربتهم كانت دوماً حذرة، خلافاً للانفاق الباذخ لإدارة تشلسي بقيادة الأميركي تود بوهل أحد ملاك النادي.

أنفق تشلسي نحو مليار جنيه استرليني (1.2 مليار دولار) منذ الصيف الماضي.

أما سيتي، فتعاقد مع قلب دفاع منتخب كرواتيا يوشكو غفارديول بصفقة قد تصل إلى 100 مليون جنيه. رغم ذلك، يظهر غوارديولا انزعاجه من الصفقات الفلكية التي يجريها تشلسي "لم يكن بمقدوري الجلوس هنا لو انفقنا مثل تشلسي في فترة الانتقالات الأخيرة، ستقتلونني".

تابع بيب الذي قاد سيتي هذه السنة إلى لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا "ستقتلونني. بالتأكيد. سنخضع للتدقيق أكثر ما تتخيلون. عندما يقول الناس إن سيتي فقط وبيب غوارديولا يشترون اللاعبين، لم أكن أعلم اني أملك هذا الكم من المال لشراء كل اللاعبين بحوزتي".

تابع "أردنا ماغواير (هاري قلب دفاع مانشستر يونايتد) ولم نشتريه لأننا لم نرغب بالدفع. أردنا (الإسباني مارك) كوكوريا ولم ندفع. أردنا أليكسيس سانشيس ولم ندفع".

تابع "في النهاية، سندفع اللازم. وإلا فلدينا الأكاديمية".

حاول غوارديولا ايضاح انه لا ينتقد تشلسي، لكن الكاتالوني يشعر بمعاملة مزدوجة "يمكنهم القيام بما يحلو لهم. لا انتقد تشلسي لثانية واحدة. أقول إننا إذا قمنا بذلك، سنموت".

وكشف غوارديولا انه يتناقش مع المدير الرياضي مواطنه تشيكي بيغيريستاين حول خيارات تعويض صانع لعبه البجليكي كيفن دي بروين المصاب بعضلات بفخذه وسيبتعد فترة طويلة عن الملاعب "أحبّ التشكيلات الصغيرة، لكن ضربة كيفن تغيّر المعادلة. هو لاعب هام و(غيابه) ليس لأسبوع أو أسبوعين".

المصدر / فلسطين اونلاين