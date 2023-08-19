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حماس: عملية "حوارة" نتاج وعد المقاومة للدفاع عن شعبنا

19 اغسطس 2023 . الساعة 16:27 بتوقيت القدس
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بارك الناطق باسم حركة "حماس" د. عبد اللطيف القانوع عملية إطلاق النار البطولية في حوارة، مؤكدا أنها نتاج وعد المقاومة الثابت والمستمر للدفاع عن شعبنا والرد على جرائم الاحتلال وحماية المسجد الأقصى من خطر التقسيم والتهويد.

وقال في تصريح وصل موقع نسخة عنه: "ستظل ضربات المقاومة متواصلة وممتدة لتطال جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه وإفشال مخطط حكومته الفاشيه ببناء الهيكل الموهوم على أنقاض المسجد الأقصى".

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وأضاف: "المقاومة الفلسطينية وأبطالها الثائرين حطموا هيبة جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه ولن تحد الاغتيالات والاعتقالات والملاحقات من ضرباتهم بل ستظل موجهة ومسددة دفاعاً عن الأقصى".

وقتل مستوطنان بعملية إطلاق نار ظهر اليوم السبت، في بلدة "حوارة" جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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