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مقتل مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار بنابلس

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بالفيديو والصور مقتل مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار بنابلس

19 اغسطس 2023 . الساعة 16:15 بتوقيت القدس
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قتل مستوطنان بعملية إطلاق نار ظهر اليوم السبت، في بلدة "حوارة" جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت القناة 14العبرية، بوقوع عملية خطيرة في حوارة أدت لمقتل مستوطنين اثنين، جراء إطلاق النار عليهما.

وقالت مصادر عبرية بأنه تم "إطلاق نار نحو إسرائيليين عند مغسلة سيارات في حوارة من قبل سيارة عابرة فرت من مكان الحادث".

وأشارت إلى أن قوات كبيرة من الجيش تلاحق السيارة.

ونقل موقع "والا" العبري عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله:" إطلاق النار كان دقيقاً جداً، وغير واضح إن كان المنفذ قد نزل من السيارة وأطلق النار أو أطلق النار من سيارة مسرعة تجاه المستوطنين في حوارة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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