وظائف شاغرة في جامعة الأزهر بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأزهر بغزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة في عدد من كليات الجامعة وفقاً لما يلي:

أولاً: كلية طب الأسنان

تعلن جامعة الأزهر-غزة، عن حاجتها للتعاقد مع محاضر بكلية طب الأسنان من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو البورد في التخصصات التالية:

- علاج لبي

- علاج تحفظي

- علاج اللثة

- تركيبات ثابتة

- تركيبات متحركة

- أسنان أطفال

- أمراض الفم

المهام الوظيفية:

- التدريس.

- الإشراف على المختبرات والعيادات.

- أي مهام أخرى يكلف بها عند الحاجة من قبل عمادة الكلية أو القسم.

شروط العمل:

- خبرة في مجال التدريس الجامعي.

- أن يكون حاصلاً على معادلة من وزارة التعليم العالي برام الله.

- شهادة مزاولة المهنة

- يجيد اللغة الإنجليزية

ثانياً: كلية الصيدلة

تعلن جامعة الأزهر-غزة، عن حاجتها للتعاقد مع محاضر بنظام الساعة للتدريس بكلية الصيدلة، وفقاً للشروط الآتية:

- محاضر يحمل درجة الدكتوراه أو الماجستير في الكيمياء التحليلية لتدريس (12) ساعة أسبوعياً

- محاضر يحمل درجة الدكتوراه او الماجستير في كيمياء العقاقير أو العلاج النباتي لتدريس (12) ساعة أسبوعياً

- محاضر يحمل درجة الدكتوراه أو الماجستير في حركية الدواء او تكنولوجيا الجسيمات الدقيقة لتدريس (12) ساعة أسبوعياً

- محاضر يحمل درجة الدكتوراه أو الماجستير في فسيولوجي الامراض أو علم الادوية لتدريس (12) ساعة أسبوعياً.

- المهام الوظيفية: محاضر

- شروط العمل:

1- خبرة في مجال التدريس الجامعي.

2- أن يكون حاصلاً على معادلة من وزارة التعليم العالي برام الله.

3- أي مهام أخرى يكلف بها عند الحاجة من قبل العمادة أو القسم

ثالثاً: كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

تعلن جامعة الأزهر-غزة، عن حاجتها للتعاقد مع محاضر بنظام الساعة للتدريس بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وفقاً للشروط الآتية:

- محاضرين من حملة الدكتوراه أو الماجستير في الوسائط المتعددة لتدريس (12 ساعة اسبوعياً لحملة الدكتوراه) و(15 ساعة أسبوعياً لحملة الماجستير)

- محاضرين من حملة البكالوريوس في الوسائط المتعددة لتدريس (30 ساعة أسبوعياً)

- محاضرين من حملة الدكتوراه او الماجستير في علوم الحاسوب لتدريس (12 ساعة اسبوعياً لحملة الدكتوراه) و(15 ساعة أسبوعياً لحملة الماجستير)

- المهام الوظيفية: محاضرين

- شروط العمل:

1- خبرة في مجال التدريس الجامعي.

2- أن يكون حاصلاً على معادلة من وزارة التعليم العالي برام الله.

3- أي مهام أخرى يكلف بها عند الحاجة من قبل العمادة أو القسم

رابعاً: كلية العلوم الطبية التطبيقية

تعلن جامعة الأزهر-غزة، عن حاجتها للتعاقد مع محاضر بنظام الساعة للتدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وفقاً للشروط الآتية:

- محاضر يحمل درجة الدكتوراه أو الماجستير في تحليل الأغذية. (2-6 ساعات تدريبية).

- محاضر يحمل درجة الدكتوراه او الماجستير في العلاج الطبيعي (أمراض العظام/فسيولوجي التمارين/التقييم والعلاج الاكلينيكي للعمود الفقري والقفص الصدري/ التقييم والعلاج الاكلينيكي للأطراف السفلية) لتدريس (8-6) ساعات أسبوعياً.

المهام الوظيفية:

- تدريس المساقات النظرية والعملية ذات العلاقة بالتخصص

- الاشراف البحثي على مستوى برنامج البكالوريوس والماجستير

- التدريس الكلينيكي للطلبة

شروط العمل:

- خبرة في مجال التدريس الجامعي.

- الخبرة العملية الاكلينيكية عامان على الأقل

- أن يكون حاصلاً على معادلة من وزارة التعليم العالي برام الله.

- أي مهام أخرى يكلف بها عند الحاجة من قبل العمادة أو القسم

مواعيد تقديم الطلب:

- تقدم الطلبات من 15/8/2023م، حتى 24/8/2023م

- تقدم الطلبات عبر موقع الجامعة على الرابط التالي:

http://www.alazhar.edu.ps/arabic/EmpAffairs/Instr.asp

- تسلم الشهادات والأوراق الثبوتية إلى دائرة شئون الموظفين قبل نهاية الموعد المحدد أعلاه