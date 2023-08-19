وظائف شاغرة في جامعة الأزهر بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن جامعة الأزهر بغزة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة في عدد من كليات الجامعة وفقاً لما يلي:
أولاً: كلية طب الأسنان
تعلن جامعة الأزهر-غزة، عن حاجتها للتعاقد مع محاضر بكلية طب الأسنان من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو البورد في التخصصات التالية:
- علاج لبي
- علاج تحفظي
- علاج اللثة
- تركيبات ثابتة
- تركيبات متحركة
- أسنان أطفال
- أمراض الفم
المهام الوظيفية:
- التدريس.
- الإشراف على المختبرات والعيادات.
- أي مهام أخرى يكلف بها عند الحاجة من قبل عمادة الكلية أو القسم.
شروط العمل:
- خبرة في مجال التدريس الجامعي.
- أن يكون حاصلاً على معادلة من وزارة التعليم العالي برام الله.
- شهادة مزاولة المهنة
- يجيد اللغة الإنجليزية
ثانياً: كلية الصيدلة
تعلن جامعة الأزهر-غزة، عن حاجتها للتعاقد مع محاضر بنظام الساعة للتدريس بكلية الصيدلة، وفقاً للشروط الآتية:
- محاضر يحمل درجة الدكتوراه أو الماجستير في الكيمياء التحليلية لتدريس (12) ساعة أسبوعياً
- محاضر يحمل درجة الدكتوراه او الماجستير في كيمياء العقاقير أو العلاج النباتي لتدريس (12) ساعة أسبوعياً
- محاضر يحمل درجة الدكتوراه أو الماجستير في حركية الدواء او تكنولوجيا الجسيمات الدقيقة لتدريس (12) ساعة أسبوعياً
- محاضر يحمل درجة الدكتوراه أو الماجستير في فسيولوجي الامراض أو علم الادوية لتدريس (12) ساعة أسبوعياً.
- المهام الوظيفية: محاضر
- شروط العمل:
1- خبرة في مجال التدريس الجامعي.
2- أن يكون حاصلاً على معادلة من وزارة التعليم العالي برام الله.
3- أي مهام أخرى يكلف بها عند الحاجة من قبل العمادة أو القسم
ثالثاً: كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
تعلن جامعة الأزهر-غزة، عن حاجتها للتعاقد مع محاضر بنظام الساعة للتدريس بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وفقاً للشروط الآتية:
- محاضرين من حملة الدكتوراه أو الماجستير في الوسائط المتعددة لتدريس (12 ساعة اسبوعياً لحملة الدكتوراه) و(15 ساعة أسبوعياً لحملة الماجستير)
- محاضرين من حملة البكالوريوس في الوسائط المتعددة لتدريس (30 ساعة أسبوعياً)
- محاضرين من حملة الدكتوراه او الماجستير في علوم الحاسوب لتدريس (12 ساعة اسبوعياً لحملة الدكتوراه) و(15 ساعة أسبوعياً لحملة الماجستير)
- المهام الوظيفية: محاضرين
- شروط العمل:
1- خبرة في مجال التدريس الجامعي.
2- أن يكون حاصلاً على معادلة من وزارة التعليم العالي برام الله.
3- أي مهام أخرى يكلف بها عند الحاجة من قبل العمادة أو القسم
رابعاً: كلية العلوم الطبية التطبيقية
تعلن جامعة الأزهر-غزة، عن حاجتها للتعاقد مع محاضر بنظام الساعة للتدريس بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وفقاً للشروط الآتية:
- محاضر يحمل درجة الدكتوراه أو الماجستير في تحليل الأغذية. (2-6 ساعات تدريبية).
- محاضر يحمل درجة الدكتوراه او الماجستير في العلاج الطبيعي (أمراض العظام/فسيولوجي التمارين/التقييم والعلاج الاكلينيكي للعمود الفقري والقفص الصدري/ التقييم والعلاج الاكلينيكي للأطراف السفلية) لتدريس (8-6) ساعات أسبوعياً.
المهام الوظيفية:
- تدريس المساقات النظرية والعملية ذات العلاقة بالتخصص
- الاشراف البحثي على مستوى برنامج البكالوريوس والماجستير
- التدريس الكلينيكي للطلبة
شروط العمل:
- خبرة في مجال التدريس الجامعي.
- الخبرة العملية الاكلينيكية عامان على الأقل
- أن يكون حاصلاً على معادلة من وزارة التعليم العالي برام الله.
- أي مهام أخرى يكلف بها عند الحاجة من قبل العمادة أو القسم
مواعيد تقديم الطلب:
- تقدم الطلبات من 15/8/2023م، حتى 24/8/2023م
- تقدم الطلبات عبر موقع الجامعة على الرابط التالي:
http://www.alazhar.edu.ps/arabic/EmpAffairs/Instr.asp
- تسلم الشهادات والأوراق الثبوتية إلى دائرة شئون الموظفين قبل نهاية الموعد المحدد أعلاه