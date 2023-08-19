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مطلوب اختصاصية أمراض نساء وولادة للعمل في مركز للإخصاب

19 اغسطس 2023 . الساعة 14:50 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpg

إعلان توظيف صادر عن إدارة مركز هلا للخصوبة في مدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لتعيين "طبيبة اختصاصية أمراض نساء وولادة" للانضمام إلى فريق العمل الطبي المحترف في المركز.

المواصفات والشروط المطلوبة للمتقدمات:

1.المؤهلات التعليمية والعلمية: يجب أن تكون حاصلة على البورد الفلسطيني أو البورد العربي في أمراض النساء والولادة.

2.التفرغ والدوام: يجب أن تكون المتقدمة متفرغة للعمل وقادرة على الالتزام بدوام كامل في المركز.

3.مكان السكن: يفضل أن تكون المتقدمة من سكان مدينة غزة أو المناطق المجاورة.

4.المهارات الشخصية والاتصالية: يجب أن تكون المتقدمة قادرة على التواصل بفعالية وكفاءة مع الزملاء والمرضى، وأن تتمتع بمهارات تعامل جيدة وصبر وحسن تقدير.

5.الالتزام بالأخلاق الطبية: يجب أن تلتزم المتقدمة بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية في التعامل مع المرضى والزملاء.

6.مستوى جيد في اللغة الانجليزية.

المميزات والحوافز:

1.الراتب: سيتم تحديد الراتب حسب الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية.

2.التدريب والتطوير المهني: توفير فرص التدريب والتطوير المهني المستمر.

طريقة التسجيل

- تقديم السيرة الذاتية المحدثة، وصور من الشهادات العلمية والخبرات العملية على البريد الإلكتروني التالي:

 [email protected]  

- مع ذكر اسم المتقدمة في عنوان البريد الإلكتروني والتواصل على الرقم: 0597777978

- تاريخ انتهاء التقديم: الساعة الرابعة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2023.

- نحن نتطلع إلى استقبال طلبات التقديم من الطبيبات المؤهلات، ونشجع جميع المتقدمات المتأهلات على تقديم طلباتهن

- العنوان: غزة - الرمال الغربي - شارع الجزائر - عمارة الدكتور جودة - غرب برج غزة المركزي

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