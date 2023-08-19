20 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 20 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1922 عقد المؤتمر الفلسطيني الخامس بنابلس في حضور مائة مندوب يمثلون كل فلسطين والوفد العائد من لندن.
- 1980 مجلس الأمن يصدر القرار رقم (478) الذي يؤكد عدم الاعتراف بتصديق الكيان العبري على القانون الأساسي بشأن مدينة القدس.
- 1982 القوات المتعددة الجنسيات تشرف على انسحاب قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان.
- 1993 توقيع بالأحرف الأولى إعلان المبادئ بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في أوسلو.
- 1998 الولايات المتحدة تستهدف بصواريخ " كروز" مصنعًا للأدوية في السودان ردًا على تفجيرات سفارتيها في كينيا وتنزانيا.
- 2014 كتائب القسام تؤكد في خطاب لها فشل الاحتلال في اغتيال قائدها العام محمد الضيف وتأمر مستوطني غلاف غزة مغادرة المغتصبات.
- 2014 طائرات العدو تدمر عدد من الأبراج السكنية في مدينة غزة.
- 2014 جيش الاحتلال الإسرائيلي يغتال ثلاثة من قادة كتائب عز الدين القسام هم رائد العطار، ومحمد أبو شمالة، ومحمد برهوم في إطار حربه على غزة.
المصدر / فلسطين أون لاين