20 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 20 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1922 عقد المؤتمر الفلسطيني الخامس بنابلس في حضور مائة مندوب يمثلون كل فلسطين والوفد العائد من لندن.

عقد المؤتمر الفلسطيني الخامس بنابلس في حضور مائة مندوب يمثلون كل فلسطين والوفد العائد من لندن. 1980 مجلس الأمن يصدر القرار رقم (478) الذي يؤكد عدم الاعتراف بتصديق الكيان العبري على القانون الأساسي بشأن مدينة القدس.

مجلس الأمن يصدر القرار رقم (478) الذي يؤكد عدم الاعتراف بتصديق الكيان العبري على القانون الأساسي بشأن مدينة القدس. 1982 القوات المتعددة الجنسيات تشرف على انسحاب قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان.

القوات المتعددة الجنسيات تشرف على انسحاب قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان. 1993 توقيع بالأحرف الأولى إعلان المبادئ بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في أوسلو.

توقيع بالأحرف الأولى إعلان المبادئ بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في أوسلو. 1998 الولايات المتحدة تستهدف بصواريخ " كروز" مصنعًا للأدوية في السودان ردًا على تفجيرات سفارتيها في كينيا وتنزانيا.

الولايات المتحدة تستهدف بصواريخ " كروز" مصنعًا للأدوية في السودان ردًا على تفجيرات سفارتيها في كينيا وتنزانيا. 2014 كتائب القسام تؤكد في خطاب لها فشل الاحتلال في اغتيال قائدها العام محمد الضيف وتأمر مستوطني غلاف غزة مغادرة المغتصبات.

كتائب القسام تؤكد في خطاب لها فشل الاحتلال في اغتيال قائدها العام محمد الضيف وتأمر مستوطني غلاف غزة مغادرة المغتصبات. 2014 طائرات العدو تدمر عدد من الأبراج السكنية في مدينة غزة.

طائرات العدو تدمر عدد من الأبراج السكنية في مدينة غزة. 2014 جيش الاحتلال الإسرائيلي يغتال ثلاثة من قادة كتائب عز الدين القسام هم رائد العطار، ومحمد أبو شمالة، ومحمد برهوم في إطار حربه على غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين