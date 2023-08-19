الأونروا تعدّل موعد بدء العام الدراسي الجديد

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، اليوم السبت، قرارًا جديدًا بخصوص بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وقرَّرت أونروا في بيان وصل " " تعديل موعد بداية العام الدراسي إلى تاريخ 26/8/2023.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، عن موعد بدء دوام العام الدراسي الجديد في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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وقال الناطق باسم الوزارة صادق الخضور في تصريحات صحفية: "إن دوام الطلبة في الضفة للعام الدراسي الجديد، سيبدأ في 19 آب (أغسطس) المقبل، وفي غزة بتاريخ الـ26 من نفس الشهر".

وأضاف: "إن الاختلاف في الموعد بين غزة والضفة سببه أن الأولى تتبع نظام الـ6 حصص دراسية".





المصدر / فلسطين أون لاين